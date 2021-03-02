Feduk, AVG и Makagonka. Лагерь лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp объявил музыкальный лайнап

Лагерь для лыжников и сноубордистов Happy Hour Camp, который в этом году пройдет в Сочи с 5 по 11 апреля, объявил музыкальный лайнап. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Хедлайнером мероприятия станет Feduk. Он выступит 10 апреля на площади Покраса Лампаса — одной из специально подготовленных локаций лагеря. Также гостей лагеря ждут сеты от объединения AVG, именно SND, Romsta и Mironov.

«На протяжении всего кемпа готовьте свои „уши и души“ к краснополянскому музыкальному сопровождению от именитых в своем деле творцов: Yourmirrro, Byeroofus, Makagonka, OG Mark, Vadim Buharov и Папафрешфешн», — рассказали организаторы.

Кроме того, обитатели Happy Hour Camp насладятся выступлениями Nasty Stonem из Екатеринбурга и петербургских музыкантов Kito Jempere и Lovvlovver. Позже будет объявлено еще несколько артистов.

Happy Hour Camp расположится сразу на нескольких площадках курорта «Красная Поляна»: от территории на высоте 540 метров над уровнем моря до уникальной горно-климатической зоны «Цирк-2», расположенной на пике 2050 метров. Здесь снег пролежит до июня из‑за большой высоты.

В лагере будет работать площадка-сноупарк, на которой пройдут нестандартные спортивные соревнования для профессиональных спортсменов и любителей. На территории в 30 тыс. квадратных метров будет продумана каждая зона для всех возрастов и уровней катания. Здесь расположатся детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами и несколько линий для профессионалов. Узнать подробную информацию о турах и ознакомиться с картами участников можно на сайте.