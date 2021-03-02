В России выявили менее 11 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 10 565 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1006 заражений меньше, чем вчера. Менее 11 тыс. случаев в последний раз регистрировали 5 октября, когда инфекцию обнаружили у 10 888 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской и Саратовской областях.