В России выявили менее 11 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 10 565 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1006 заражений меньше, чем вчера. Менее 11 тыс. случаев в последний раз регистрировали 5 октября, когда инфекцию обнаружили у 10 888 человек.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской и Саратовской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 268 215. За последние сутки вылечились 14 966 человек, за все время — 3 838 040. За сутки умер 441 пациент, за весь период — 86 896.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 114,4 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,6 млн). На втором месте — Индия (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,5 млн).