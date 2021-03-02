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Сражения и волшебство в трейлере аниме-сериала по мотивам Dota 2

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:10

Netflix выпустил трейлер аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», созданного по мотивам компьютерной игры Dota 2. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Сериал рассказывает о подвигах Дэвиона — рыцаря-дракона, посвятившего себя борьбе со злом. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной он оказывается в центре событий, намного более масштабных, чем он мог себе представить.

«Они поклоняются Селемене, богине Луны, но известно ли им, кому они служат на самом деле? В марте грядет величайшая битва — и мрачная правда наконец выйдет наружу», — говорится в описании к трейлеру.

В производстве шоу участвует разработчик игры — компания Valve. Персонажей озвучили Трой Бейкер, Джей Би Бланк, Стефани Джейкобсен, Джошуа Китон, Юрий Ловенталь и другие. Премьера запланирована на 25 марта.

Dota 2 вышла в июле 2013 года. Это многопользовательская видеоигра, ставшая продолжением DotA — карты-модификации для Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. На данный момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.

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