Пейзаж Уинстона Черчилля ушел с молотка за рекордные 8,2 млн фунтов. Его продала Анджелина Джоли

На торги картину выставила актриса Анджелина Джоли . CNN отмечает , что она получила полотно в 2011 году в подарок от Брэда Питта , когда они еще были женаты. Он купил его у торговца антиквариатом Билла Ро, который рассказал, что в 1960-х произведение продал сын Рузвельта, после чего оно более 50 лет лежало в шкафу в Новом Орлеане. Джоли не стала объяснять причину, по которой решила продать пейзаж.

Пейзаж «Башня мечети Кутубия» («Tower of the Koutoubia Mosque»), написанная Уинстоном Черчиллем , ушла с молотка за 8,2 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s в твиттере.

Прогнозируемая стоимость картины составляла 2,5 млн фунтов. Итоговые 8,2 млн фунтов стали рекордными для художественных работ премьер-министра Великобритании. «Башня мечети Кутубия» — единственное полотно, созданное Черчиллем между 1939 и 1945 годами, то есть во время Второй мировой войны, хотя в общей сложности он написал за свою жизнь более 500 картин.

Ранее аукционный дом Christie’s впервые выставил на торги цифровое произведение искусства, ставки на которое примут в криптовалюте. Речь идет о коллаже «Everydays: The First 5000 Days» работы диджитал-художника Майка Винкельмана (он же Beeple), стартовая цена которого составляла 100 долларов.