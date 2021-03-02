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Спайк Ли работает над документальным фильмом о Нью-Йорке спустя 20 лет после теракта 9/11

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:05

Американский режиссер Спайк Ли снимет документальный фильм о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает NME.

Проект, получивший название «NYC Epicenters 9/11 → 2021½», сейчас находится в производстве. Его выход должен состояться в этом году на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

«Я горжусь, что у меня будет фильм о том, как наш город справился с атаками 9/11 и COVID-19, оказавшись в их эпицентре. Более 200 интервью помогут нам глубже прочувствовать, что именно делает Нью-Йорк и его жителей величайшими на Земле», — заявил кинематографист.

В прошлом году стало известно, что Спайк Ли снимет мюзикл о фармацевтической компании Pfizer и ее знаменитом препарате «Виагра». Он написал сценарий к картине вместе с британским драматургом Кваме Квей-Армахом. Песни и музыку к фильму создадут Стью Стюарт и Хайди Родвальд. Мюзикл будет основан на статье Дэвида Кушнера «Вверх: нерасказанная история парней, которые придумали виагру», опубликованной в журнале Esquire.

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