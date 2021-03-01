Instagram представил «комнаты» для прямых эфиров, в которых могут участвовать сразу несколько человек. О новой функции Live Rooms рассказывается в сообщении компании.

Раньше онлайн-трансляции можно было проводить вместе только с одним соведущим. Теперь же вести эфир смогут до четырех человек, отмечают в Instagram.

Чтобы запустить «комнату», нужно нажать на кнопку эфира и выбрать гостей. Соведущих можно будет добавить либо сразу, либо постепенно по мере необходимости. Другие пользователи смогут попросить создателя трансляции добавить их в качестве соведущих.

В компании добавили, что запустили Live Rooms для расширения креативных возможностей пользователей. «Комнаты», к примеру, позволят устраивать ток-шоу или джем-сейшны.

По данным Forbes, новая функция появились на фоне растущего давления со стороны Clubhouse. Возможно, в будущем появятся более усовершенствованные «комнаты» в инстаграме, если они окажутся популярными, полагает издание.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться в «комнатах» с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение. Ограничения связаны с тем, что приложение пока находится на этапе тестирования.

Ранее создатель сети для знакомств Badoo, миллиардер Андрей Андреев рассказал, что запускает в России аналог Clubhouse. По функционалу сервис Stereo похож на Clubhouse: он позволяет проводить эфиры в реальном времени, но в отличие последнего они могут быть в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей.