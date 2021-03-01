Слова петербургского профессора, отрицавшего холокост, признали реабилитацией нацизма

Прокуратура Ленинградской области проверила высказывания петербургского профессора Владимира Матвеева о холокосте и пришла к выводу, что они реабилитируют нацизм. Об этом сообщает ТАСС.

По версии прокуратуры, Матвеев «публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала». Материалы для решения вопроса о возбуждении дела ведомство передало в Следственный комитет.

Владимир Матвеев стал известен после вебинара для руководителей школ Ленобласти, который организовали в начале года под эгидой местного правительства. Тогда профессор заявил, что «холокоста не было», а газовые камеры «использовались для дезинфекции» людей.

После этого главный раввин Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся и подал заявление в прокуратуру. «Недопустимо, чтобы людям, придерживающимся таких взглядов, доверяли вести преподавательскую работу, учить молодежь», — заявил он.

После высказываний Матвеева руководство Северо-Западного института управления РАНХиГС решило прекратить сотрудничество с профессором. Также его уволили из СПбГЭУ.