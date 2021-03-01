Вышел новый эпизод ютьюб-шоу «Кино ТВ». В нем критики обсуждают роман «Оно» Кинга и его экранизации

На ютьюб-канале «Кино ТВ» появился новый эпизод программы «Экранная копия». В нем ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская обсуждают роман «Оно» Стивена Кинга и фильмы, основанные на этом произведении.

Эксперты поговорили об образе клоуна Пеннивайза, а также о месте этого героя в книге и кинолентах. Они разобрали главные экранизации романа, снятые Томми Ли Уоллесом и Анди Мускьетти, обсудили удачи и неудачи этих фильмов. Кроме того, ведущий и критик попытались понять, откуда берется страх перед клоунами и действительно ли существует эта фобия, или она есть только тогда, когда мы в нее верим.