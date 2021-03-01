Сингапурец дирижировал в Мариинке и гастролировал по миру. А теперь вернулся домой и доставляет еду

Сингапурский дирижер и композитор Чия Амос работал в Мариинке и Пермском театре оперы и балета, но из‑за пандемии COVID-19 был вынужден вернуться на родину. Теперь он работает доставщиком еды, пишет сингапурское издание Today.

В 2011 году Амос выиграл стипендию на изучение музыки в Лондоне и окончил там Гилдхоллскую школу музыки и театра, а также лондонскую Консерваторию Тринити Лабан. В 2012 году он переехал в Россию, чтобы окончить аспирантуру по дирижированию.

Амос был приглашенным дирижером в северно-осетинском филиале Мариинского театра и первым иностранным помощником дирижера в Пермском театре оперы и балета. Он выиграл множество международных конкурсов, гастролировал по миру и сотрудничал с британскими, китайскими и бельгийскими театрами.

Поскольку из‑за пандемии концертные площадки закрылись, Амосу пришлось искать другие способы заработка — он начал индивидуально преподавать музыку и участвовать в онлайн-семинарах по Zoom. Когда в конце прошлого года коронавирусные ограничения начали ослаблять, европейские театры стали приглашать в первую очередь местных дирижеров, ставя их в приоритет перед иностранцами.

Во время второй волны COVID-19 у музыканта совсем закончились сбережения. Почувствовав тоску по дому, он решил уехать на родину и найти работу там. Начиная с декабря Амос ответил на более чем 40 вакансий, в том числе в сферах продаж, менеджмента и науки, но по каждой из них получил отказ.

Дирижер столкнулся с финансовыми трудностями, начал чувствовать подавленность и тревожность. Желая заняться хоть чем‑нибудь полезным, он откликнулся на вакансию доставщика еды. И вот уже больше двух месяцев он работает в сервисе доставки Foodpanda.

Работа дается ему нелегко. Смены длятся от восьми до десяти часов, и так четыре-пять раз в неделю. В дождливые дни его работа попросту опасна — за два месяца Амос вывихнул обе лодыжки и запястье, угодив в небольшие ДТП на своем подержанном самокате.

Музыканта поддерживают улыбки и благодарности, которые ему дарят клиенты. Он говорит, что смог лучше понять других, встречаясь с людьми из различных слоев общества и в разных ситуациях.

«Эта работа дала мне намного больше смелости, сил и счастья, а также сделала меня более спокойным и удовлетворенным. Я знаю, что продолжаю приносить немного радости в жизни людей, как раньше делал при помощи музыки», — сказал Амос.

Но завязывать с музыкальной карьерой он пока не собирается. Дирижер продолжает изучать возможности в музыкальном секторе Сингапура, проводит семинары и мастер-классы. Амос надеется, что скоро коронавирусные ограничения снимут окончательно и он сможет вернуться к выступлениям.