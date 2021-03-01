перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сингапурец дирижировал в Мариинке и гастролировал по миру. А теперь вернулся домой и доставляет еду 16:55
Трехгорная мануфактура/Instagram Трехгорная мануфактура запустила новый сайт
Трехгорная мануфактура запустила новый сайт 16:25
Леонид Парфенов выставил книги из личной библиотеки на аукцион в поддержку проекта «Помощь» 15:59
Писательницу из Нидерландов вынудили отказаться от перевода стихов темнокожей поэтессы 15:57
В Музее русского импрессионизма покажут спектакль о распаде личности и отношений 15:27
Обратная сторона вебкам-моделинга в трейлере сериала «Happy End» 15:01
В сеть утекли данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений 14:09
Vincent Ghilione/Unsplash Опрос: 64% россиян считают коронавирус биологическим оружием
Опрос: 64% россиян считают коронавирус биологическим оружием 12:53
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила первый рейтинг self-made-женщин России 12:46
Граймс выставила на торги свою коллекцию цифрового искусства 12:25
Майкл Джей Фокс показал тизер документального сериала о трилогии «Назад в будущее» 11:40
В России выявили 11 571 новый случай коронавируса 11:28
Умерла бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос 11:03
Konstantin Bogomolov/Instagram «Наш театр и политкорректность несовместимы»: Богомолов опубликовал правила Театра на Малой Бронной
«Наш театр и политкорректность несовместимы»: Богомолов опубликовал правила Театра на Малой Бронной 10:46
Charli XCX сказала, что создает супергруппу с The 1975 и No Rome 10:24
Роскомнадзор: Twitter злостно нарушает законодательство 9:55
ВОЗ: иммунитет к коронавирусу имеют менее 10% населения Земли 9:38
Названы победители премии «Золотой глобус» 8:40
Boris Dunand/Unsplash Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» из‑за роста цен на продукты
Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» из‑за роста цен на продукты Вчера в 20:49
На орбиту вышел спутник «Арктика-М», студия «Вверх» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Отключить рекламу

В Музее русского импрессионизма покажут спектакль о распаде личности и отношений

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

12 и 13 марта в Музее русского импрессионизма пройдет премьера спектакля «Распад» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Режиссером постановки выступила Елена Ненашева, художником — Мария Левина, художником по костюмам — Саша Агеева. Хореографию поставила Татьяна Чижикова, музыкой занимался Олег Крохалев, продюсированием — Дарья Шадрина. В ролях — Виталий Коваленко и Юлия Волкова.

Спектакль исследует относительность и хрупкость понятия нормы психического здоровья в современном мире. Его главная героиня — успешная художница, которая после ряда потрясений впадает в депрессию и безумие. Проходя разные стадии болезни, она оказывается под тотальным контролем мужа, в котором ее состояние будит пассивную агрессию.

«Особую роль в спектакле занимает минималистичное пространство Музея русского импрессионизма. Оно преобразуется с помощью сценографии, построенной на видеопроекциях, конструирующих психоделические фантазии, сны и флешбэки памяти героев. В постановке будет задействована часть экспозиции — „Дышащее полотно“ американо-французского фотографа и кинодокументалиста Жан-Кристофа Куэ», — говорится в описании спектакля на сайте музея.

«В своих пьесах я часто исследую предельные состояния, пишу о людях, которые находятся на грани. „Распад“ — история о том, как болезнь одного из супругов постепенно разъедает семейные отношения. Для меня этот спектакль о том, что мы все, независимо от нашего статуса, пола, возраста, убеждений, очень хрупки, когда сталкиваемся с реальными невзгодами», — поделился автор пьесы Олжас Жанайдаров.

Начало спектаклей в 20.00, билеты можно купить на сайте Музея русского импрессионизма.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Люди
Елена Ненашева
Татьяна Чижикова
Виталий Коваленко
Юлия Волкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить