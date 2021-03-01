В Музее русского импрессионизма покажут спектакль о распаде личности и отношений

12 и 13 марта в Музее русского импрессионизма пройдет премьера спектакля «Распад» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Режиссером постановки выступила Елена Ненашева, художником — Мария Левина, художником по костюмам — Саша Агеева. Хореографию поставила Татьяна Чижикова, музыкой занимался Олег Крохалев, продюсированием — Дарья Шадрина. В ролях — Виталий Коваленко и Юлия Волкова.

Спектакль исследует относительность и хрупкость понятия нормы психического здоровья в современном мире. Его главная героиня — успешная художница, которая после ряда потрясений впадает в депрессию и безумие. Проходя разные стадии болезни, она оказывается под тотальным контролем мужа, в котором ее состояние будит пассивную агрессию.

«Особую роль в спектакле занимает минималистичное пространство Музея русского импрессионизма. Оно преобразуется с помощью сценографии, построенной на видеопроекциях, конструирующих психоделические фантазии, сны и флешбэки памяти героев. В постановке будет задействована часть экспозиции — „Дышащее полотно“ американо-французского фотографа и кинодокументалиста Жан-Кристофа Куэ», — говорится в описании спектакля на сайте музея.

«В своих пьесах я часто исследую предельные состояния, пишу о людях, которые находятся на грани. „Распад“ — история о том, как болезнь одного из супругов постепенно разъедает семейные отношения. Для меня этот спектакль о том, что мы все, независимо от нашего статуса, пола, возраста, убеждений, очень хрупки, когда сталкиваемся с реальными невзгодами», — поделился автор пьесы Олжас Жанайдаров.

Начало спектаклей в 20.00, билеты можно купить на сайте Музея русского импрессионизма.