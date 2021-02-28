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Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» из‑за роста цен на продукты

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:49

Агентство Bloomberg включило Россию в список стран, где проблема роста цен на продовольственные продукты стала угрозой для экономики и власти. В него также попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

По мнению экспертов, влияние роста цен на продукты в мире будет неравномерным, но наибольший резонанс он вызовет в «горячих точках», то есть, крупнейших странах, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. Издание приводит статистику Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, согласно которой в январе мировые цены на продукты достигли максимума за шесть лет.

«Память о резком росте цен и пустых полках магазинов после распада Советского Союза до сих пор свежа для многих россиян. Едва оправившись от снижения популярности и протестов с требованием освободить лидера оппозиции Алексея Навального, президент Владимир Путин опасается политических последствий от продуктовых цен», — говорится в материале.

Чтобы сдержать цены в России власти ввели тарифную квоту на экспорт зерновых. Также крупнейшим ритейлерам страны поручили заморозить цены на некоторые товары. По мнению аналитиков, такие ограничения могут привести к обратному результату и росту инфляции.

В декабре прошлого Владимир Путин раскритиковал правительство из‑за повышения цен на продукты и поручил решить этот вопрос в течение недели, напоминает «Дождь». В итоге цены снизились только на сахар (3,2%) и на растительное масло (1,0%).

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