На орбиту вышел спутник «Арктика-М», студия «Вверх» закрывается и другие новости дня

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила запретить отлов косаток и дельфинов для развлекательно-просветительских целей. Она напомнила, что во многих странах это уже вне закона.

Соревнования по дзюдо в Дагестане отменили из‑за массовой драки зрителей и спортсменов. МВД республики начало проверку по факту случившегося.

«Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Арктика-М». Аппарат будет круглосуточно мониторить климат региона.

Ученые тем временем предположили, что средняя температура в Центральной Арктике может вырасти на 20 градусов к концу века. Это произойдет даже при полном снижении выбросов парниковых газов.

Власти штата Виктория в Австралии планируют запретить одноразовый пластик к 2023 году. Сейчас одноразовая посуда, ватные палочки и соломинки для напитков составляют треть всего мусора в стране.

В России выявили 11 359 случаев коронавируса за сутки. Умерли 379 пациентов, и 12 391 вылечился.

Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов. Программа создает из снимков видео длиной около 15 секунд.

Турчанка, имеющая боковой амиотрофический склероз, написала книгу, задействовав только глаза. Для этого она использовала устройство, улавливающее направление ее взгляда.

Российская студия «Вверх» объявила о закрытии. Основной причиной стал провал мультфильма «Огонек-Огниво» в прокате.

Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса». Ранее газета Los Angeles Times выяснила, что людей этой расы не было в коллегии около 20 лет.

Участник Rammstein рассказал, что группа записала альбом во время локдауна. Артисты не планировали делать новую музыку в прошлом году.