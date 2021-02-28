перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Boris Dunand/Unsplash Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» из‑за роста цен на продукты
Bloomberg внес Россию в список «горячих точек» из‑за роста цен на продукты 20:49
На орбиту вышел спутник «Арктика-М», студия «Вверх» закрывается и другие новости дня 20:15 Дайджест
Rammstein записали альбом во время локдауна. Они не планировали делать новую музыку в прошлом году 19:14
Москвичей предупредили о холодном марте и слякоти 18:35
Ученые: средняя температура в центральной Арктике может возрасти на 20 градусов к концу века 17:43
Власти штата Виктория в Австралии планируют запретить одноразовый пластик к 2023 году 17:18
Özlem Özalkan/Facebook Турчанка с тяжелым заболеванием написала книгу, используя только глаза
Турчанка с тяжелым заболеванием написала книгу, используя только глаза 17:09
Хирург из США подключился к заседанию суда через Zoom во время операции 16:16
Первая встреча двух монстров в новом клипе из фильма «Годзилла против Конга» 16:09
В Госдуме предложили запретить отлов косаток и дельфинов для развлекательно-просветительских целей 15:27
Немецкий дипломат назвал три условия, при которых возможно завершение «Северного потока — 2» 14:47
Time's Up/Instagram Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса»
Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса» 14:47
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Арктика-М» 13:22
«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки превратят в спектакль 13:07
Соревнования по дзюдо в Дагестане отменили из‑за массовой драки зрителей и спортсменов 12:53
В России за сутки выявлено 11 359 случаев COVID-19 11:12
Кадр из мультфильма «Огонек-Огниво» Анимационная студия «Вверх» объявила о закрытии после выхода мультфильма «Огонек-Огниво»
Анимационная студия «Вверх» объявила о закрытии после выхода мультфильма «Огонек-Огниво» 10:57
Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов 9:16
Бруно Марс и Андерсон Пак объединились в группу Silk Sonic. Скоро выйдет их первый сингл Вчера в 20:40
Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции Вчера в 19:49
Отключить рекламу
Дайджест

На орбиту вышел спутник «Арктика-М», студия «Вверх» закрывается и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:15

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила запретить отлов косаток и дельфинов для развлекательно-просветительских целей. Она напомнила, что во многих странах это уже вне закона.

Соревнования по дзюдо в Дагестане отменили из‑за массовой драки зрителей и спортсменов. МВД республики начало проверку по факту случившегося.

«Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Арктика-М». Аппарат будет круглосуточно мониторить климат региона.

Ученые тем временем предположили, что средняя температура в Центральной Арктике может вырасти на 20 градусов к концу века. Это произойдет даже при полном снижении выбросов парниковых газов.

Власти штата Виктория в Австралии планируют запретить одноразовый пластик к 2023 году. Сейчас одноразовая посуда, ватные палочки и соломинки для напитков составляют треть всего мусора в стране.

В России выявили 11 359 случаев коронавируса за сутки. Умерли 379 пациентов, и 12 391 вылечился.

Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов. Программа создает из снимков видео длиной около 15 секунд.

Турчанка, имеющая боковой амиотрофический склероз, написала книгу, задействовав только глаза. Для этого она использовала устройство, улавливающее направление ее взгляда.

Российская студия «Вверх» объявила о закрытии. Основной причиной стал провал мультфильма «Огонек-Огниво» в прокате.

Звезды Голливуда призвали включить темнокожих журналистов в состав жюри «Золотого глобуса». Ранее газета Los Angeles Times выяснила, что людей этой расы не было в коллегии около 20 лет.

Участник Rammstein рассказал, что группа записала альбом во время локдауна. Артисты не планировали делать новую музыку в прошлом году.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Единая Россия
МВД
Роскосмос
Люди
Светлана Бессараб
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить