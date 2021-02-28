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Rammstein записали альбом во время локдауна. Они не планировали делать новую музыку в прошлом году

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:14

Немецкая группа Rammstein записала новый альбом во время локдауна, несмотря на то, что не планировала на прошлый год работу в студии. Об этом рассказал клавишник коллектива Кристиан Лоренц в интервью Motor Music.

Изначально музыканты планировали провести 2020 год в туре, который включал в себя их первую масштабную поездку по США. После того, как тур пришлось отложить, артисты решили не сидеть сложа руки, и отправились в студию, где записали новую коллекцию треков.

«Тот факт, что мы не могли выступать вживую, усилил нашу креативность. У нас было больше времени думать о новом и меньше отвлекаться. В результате мы созlали запись, на которую не планировали», — рассказал Лоренц.

По нынешним меркам Rammstein, группа подготовила новую пластинку довольно быстро. Предыдущий альбом коллектива «Rammstein» вышел в 2019 году, и поклонникам его пришлось ждать целых десять лет.

Пандемия не обошла музыкантов стороной: в марте прошлого года вокалиста Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом в Берлине. Он попал в больницу после возвращения из тура по России, где выступал со своим сольным проектом Lindemann.

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