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Москвичей предупредили о холодном марте и слякоти

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:35

Начало весны в Москве будет прохладным, и слякоть сохранится до апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает «Вечерняя Москва».

Тишковец объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели. По его словам, экстремальных морозов при этом не будет.

«5 марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе. Ночные температуры до минус 2 сменятся дневным похолоданием — до минус 4, местами и ниже. Предпраздничные дни и Международный женский день нас ждет морозец. 7 и 8 марта — пик холода минус 10–15, ночью до минус 17–19», — сказал метеоролог.

В остальном, до апреля в столице ночью будет слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами будет идти редкий снег, который местами будет мокрым.

12 февраля снегопад в Москве побил суточный рекорд, который был установлен в 1973 году. Тогда выпало 7 миллиметров осадков, накануне — 9 миллиметров.

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