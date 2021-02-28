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Ученые: средняя температура в центральной Арктике может возрасти на 20 градусов к концу века

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:43

К 2100 году средняя температура в центральной Арктике может возрасти на 20 градусов, считают исследователи Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты создали модель климатической системы, учитывающую перспективы изменений состояния атмосферы, океана, почвы, растительности и толщины морского льда относительно роста уровня парниковых газов. Она показала, что сильное потепление произойдет именно в Арктике, отметил доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник ИВМ РАН Евгений Володин.

«Даже при условии, если к 2050 году мировое сообщество добьется нулевого показателя выбросов парниковых газов в атмосферу, все равно из‑за инерции климатической системы Арктика в конце XXI века будет на два-три градуса теплее современной», — сказал он.

Сейчас среднегодовая температура в центральной части Арктики составляет от минус 30 до минус 10 градусов Цельсия. Холоднее всего в центре Гренландии, от минус 30 до минус 25 градусов, в районе Северного полюса и со стороны Восточной Сибири, где погода от минус 20 до минус 15 градусов. Теплее всего в Арктическом бассейне со стороны Атлантического океана — там средняя температура выше нуля.

Сегодня «Роскосмос» вывел на орбиту космический аппарат «Арктика-М», который будет круглосуточно мониторить климат и окружающую среду Земли в арктическом регионе и морей Северного Ледовитого океана. Он отделился от разгонного блока «Фрегат» космического корабля «Союз-2.1б», который стартовал с Байконура.

Ранее Научный центр изучения Арктики сообщил, что на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) попали семена борщевика Сосновского, оставляющего на теле людей ожоги при контакте с кожей. Специалисты считают, что борщевик может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Ареал произрастания сорняка уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.

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ИТАР-ТАСС
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