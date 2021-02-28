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Турчанка с тяжелым заболеванием написала книгу, используя только глаза

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:09

Жительница Турции Озлем Озалкан, имеющая боковой амиотрофический склероз, написала книгу, задействовав только глаза. Об этом сообщает New York Post.

В книге, которую Озалкан назвала «Жизнь без тела», собраны стихи и биография женщины. Она писала ее при помощи устройства, улавливавшего направление ее взгляда, когда она смотрела на нужные буквы. На работу у нее ушло около 6 месяцев.

«Это как когда муравей строит свой дом, перемещая материалы из одного места в другое. Это чудо, просто волшебство», — сказал брат писательницы Бесир Озлан.

Часть доходов от продажи книги пойдет на благотворительность, например, на строительство колодцев с питьевой водой в африканских странах. Во время работы над текстами улавливающее направление взгляда устройство перестало работать, и сейчас Озлан просит помочь обновить его.

В конце прошлого года в США скончался сооснователь акции Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Он умер от бокового амиотрофического склероза в возрасте 37 лет. Участники испытания обливались ледяной водой и перечисляли деньги на исследование БАС. Организаторам удалось собрать более 220 млн долларов. В акции приняли участие многие знаменитости, в том числе Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Эминем, Честер Беннингтон, Рианна, Барак Обама, Дэвид Линч, Эштон Кутчер, Бен Аффлек, Том Круз и другие.

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