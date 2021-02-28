Первая встреча двух монстров в новом клипе из фильма «Годзилла против Конга»

В ролике показано появление Годзиллы в морском пространстве, которая разрушает военные корабли и истребители. Гигантская рептилия устремляется к одному из суден, когда видит, что на нем прикован Кинг Конг, готовящийся атаковать ящерицу.

В сети появился новый клип из фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Ролик можно посмотреть не ютьюбе .

По сюжету картины Годзилла вновь появится из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом корабле к берегам Японии привезут Конга. Два устрашающих противника встретятся и устроят масштабную битву на суше.

«Годзилла против Конга» выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 26 марта. Помимо CGI-монстров в фильме можно будет увидеть актеров Милли Бобби Браун, Александера Скарсгорда, Ребекку Холл, Эйсу Гонсалес и Кайла Чандлера.

Ранее был представлен японский трейлер блокбастера. Ролик для жителей страны содержит ряд моментов, которых нет в американской версии.