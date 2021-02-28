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Хирург из США подключился к заседанию суда через Zoom во время операции

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

В США пластический хирург Скотт Грин явился на судебное заседание через конференцию в Zoom во время операции. Он обвинялся в нарушении правил дорожного движения, пишет AP.

Верховный суд Сакраменто назначил слушание по видеосвязи из‑за пандемии. Врач подключился к звонку прямо из операционного блока.

Грин стоял в хирургическом халате и постоянно смотрел вниз, а в микрофон слышались звуки медицинского оборудования. Приставы сделали вывод, что в этот момент проходит операция.

«Мистер Грин? Здравствуйте. Вы можете говорить? Похоже, вы сейчас в операционной?», — спросил секретарь суда. Обвиняемый ответил, что рядом с ним стоит другой хирург, который помогает в операции, поэтому он готов выступить.

Судья заявил, что проводить судебное разбирательство не целесообразно и предложил назначить новую дату в марте. Хирург, извинившись, согласился и отметил, что «иногда в хирургии все идет не по плану».

В суде с пониманием отнеслись к ситуации, так как здоровье и жизни людей — это самое главное. Медицинский совет Калифорнии пообещал рассмотреть инцидент и призвал врачей «следовать стандартам ухода при лечении своих пациентов».

Ранее прокурор из Техаса случайно подключился к заседанию в Zoom в маске котика. «Я не знаю, как это убрать. Я позвал ассистентку, и она пытается… Хм… Исправить это. Я могу продолжать: я тут, я не кот», — заявил Род Понтон.

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