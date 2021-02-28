В Госдуме предложили запретить отлов косаток и дельфинов для развлекательно-просветительских целей

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб разработала законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом сообщает газета «Известия».

Бессараб пояснила, что вылов морских млекопитающих и использование их в развлекательных целях находится под запретом во многих странах. Кроме того, ученые, по ее словам, не подтверждают лечебный эффект дельфинотерапии. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержали законопроект, а его представитель Александр Фокин отметил, что сутуция с «китовой тюрьмой» в Приморье, на ликвидацию которой ушел год, показала, что «законодательная система требует совершенствования».

«Если законопроект будет внесен с учетом того опыта, который мы получили, это пойдет на пользу природе и поможет наладить систему работы дельфинариев и центров изучения этих животных», — сказал он.

Сейчас документ отправлен на рассмотрение экспертного совета. Он готовится к прохождению первого чтения.

В 2018 году несколько компаний организовали в бухте Средняя Приморского края «китовую тюрьму», где заперли косаток и белух. По мнению зоозащитников, владельцы вольеров планировали незаконно продать животных в китайские океанариумы за 19 млн долларов.

Позже Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о неподобающем содержании животных. Тогда же Следственный комитет завел два уголовных дела по части 3 статьи 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и по статье 245 (жестокое обращение с животными) УК РФ и взял китов под арест (его уже сняли).

На следующий год Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта этого года разобраться со сложившейся ситуацией и определить дальнейшую судьбу косаток и белух.

Вскоре после поручения Путина представители ключевых министерств и ведомств России решили оборудовать Центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский и перевезти туда животных, а также разработать план действий для их подготовки к выпуску в естественную среду обитания.

Наконец, в апреле российские ученые и группа экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто подписали соглашение, согласно которому китов и костаток следовало выпустить из «китовой тюрьмы» в дикую природу.

Отловщик морских животных долго отказывался, но в итоге согласился сделать это. Две компании владевшие «китовой тюрьмой» обязали выплатить штрафы в размере 28 и 56 млн рублей.