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Немецкий дипломат назвал три условия, при которых возможно завершение «Северного потока — 2»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:47

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия и другие европейские страны еще долго будут нуждаться в российском газе. Именно поэтому «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат назвал три условия, при которых возможно завершение строительства «Северного потока — 2»:


  • В Германии должен появиться механизм, который позволит экстренно остановить работу газопровода. Другие страны ЕС также должны получить возможность влиять на ситуацию
  • Берлину стоит предложить Брюсселю и Вашингтону подписать «Евроатлантический энергетический договор». По нему страны обязуются перейти к возобновляемым источникам энергии, а также способствовать укреплению европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. Москва также могла бы к нему присоединиться
  • Германия может связать проект с политическими требованиями, такими как украинский кризис и дело Алексея Навального

Так или иначе, по мнению Ишингера, Германии необходимо согласовывать действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе. Дипломат уверен, что это поможет превратить «ненужный жернов на шее Германии» в «стратегический козырь».

Ранее «дочка» немецкой страховой компании Munich Re отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за риска попасть под санкции США. По словам американского Госдепа, работать с операторами и строителями газопровода прекратили уже как минимум 18 компаний.

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