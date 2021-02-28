«Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Арктика-М»

Российский космический аппарат «Арктика-М» вышел на орбиту, связь с ним уже установлена. Он отделился от разгонного блока «Фрегат» космического корабля «Союз-2.1б», который стартовал с Байконура, пишет «Интерфакс».

«Космический аппарат „Арктика-М“ номер 1 находится на расчетной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России», — поделился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Система будет круглосуточно мониторить климат и окружающую среду Земли в арктическом регионе и морей Северного Ледовитого океана. Для ее функционирования необходимо как минимум два спутника «Арктика-М».

Вероятно, это поможет восстановить популяцию птиц, которая снизилась в Арктике 2020 году. Основной причиной стал недостаток еды. Морские виды птиц, как правило, питаются мойвой, однако запасы рыбы сократились из‑за изменения климата и антропогенного фактора.