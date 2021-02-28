Соревнования по дзюдо в Дагестане отменили из‑за массовой драки зрителей и спортсменов

В дагестанском Каспийске во время соревнований по дзюдо произошла массовая драка. В ней участвовали как спортсмены, так и зрители, сообщает «Интерфакс».
Судя по видео, один из спортсменов нанес несколько ударов по зрителям, а толпа сломала ограждение и вышла на ринг. В перепалке участвовали дагестанские и осетинские болельщики.
«Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: „Ура!“, отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что‑то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — заявил председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов.
Сейчас МВД республики проводит проверку для установления причин. Впоследствии будет принято соответствующее процессуальное решение.