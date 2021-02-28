Соревнования по дзюдо в Дагестане отменили из‑за массовой драки зрителей и спортсменов

В дагестанском Каспийске во время соревнований по дзюдо произошла массовая драка. В ней участвовали как спортсмены, так и зрители, сообщает «Интерфакс».

Судя по видео, один из спортсменов нанес несколько ударов по зрителям, а толпа сломала ограждение и вышла на ринг. В перепалке участвовали дагестанские и осетинские болельщики.