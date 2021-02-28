Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов

Сервис MyHeritage, который помогает воссоздать генеалогическое древо, разработал функцию «Deep Nostalgia» для «оживления» людей на фотографиях. Нейросеть способна сделать анимацию даже из старых черно-белых снимков.

Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает статичный снимок, и у человека на изображении появится мимика — он начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

Инструмент «Deep Nostalgia» полностью бесплатный и автоматизированный. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.