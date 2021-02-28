Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию оживления фотопортретов

Сервис MyHeritage, который помогает воссоздать генеалогическое древо, разработал функцию «Deep Nostalgia» для «оживления» людей на фотографиях. Нейросеть способна сделать анимацию даже из старых черно-белых снимков.
Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает статичный снимок, и у человека на изображении появится мимика — он начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.
Инструмент «Deep Nostalgia» полностью бесплатный и автоматизированный. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд.
Функцию разработала израильская фирма компьютерного зрения D-ID. Компания нанимает экспертов в области искусственных нейросетей, которые совершенствует технологию распознавания лиц. По словам ученых, они сумели внедрить биометрию в корпорации по всему миру, не нарушив конфиденциальность пользователей.
Ранее американские ученые научили нейросеть воссоздавать по видео без звука музыку, сыгранную на фортепьяно. Искусственный интеллект может определить, какие клавиши нажимает музыкант в и каком порядке он это делает.