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Бывший тренер сборной США по гимнастике покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии

Семён Гудошников
Сегодня в 19:43

Тренер сборной США по гимнастике на Олимпийских играх 2012 года Джон Геддерт покончил с собой через несколько часов после предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии и эксплуатации спортсменок. Об этом пишет Би-би-си.

Всего генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел предъявила Геддерту 24 обвинения. 10 из них касались словесного, физического и сексуализированного насилия против нескольких молодых девушек и одной несовершеннолетней. Еще 14 связаны с привлечением спортсменов к принудительному труду или «оказанию услуг в экстремальных условиях, которые привели к травмам».

В заявлении генпрокурора сказано, что Геддерт «не обращал внимания на те травмы, о которых ему сообщали жертвы, и использовал принуждение, запугивание, угрозы и физическую силу, чтобы заставить их действовать в соответствии со стандартами, которых он ожидал».

Геддерта также обвинили в обмане следствия в 2016 году на допросе по делу главного врача американской сборной по гимнастике Ларри Нассара. Бывшего тогда врача обвиняли в сексуальном насилии над по меньшей мере 250 девушками и девочками, а также хранении детской порнографии. В общей сложности он получил 300 лет тюрьмы. Геддерт во время работы в сборной тесно сотрудничал с Нассаром.

Рэйчел Денхолландер, первая женщина, публично обвинившая Геддерта, заявила, что насилие с его стороны никогда не было секретом. Одна из жертв Нассара, которая теперь представляет в суде пострадавших от сексуального насилия, сказала, что самоубийство Геддерта является «бегством от правосудия» «нарциссического абьюзера».

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