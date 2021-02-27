Мосгортранс и метро признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

Следователи признали Мосгортранс и столичное метро потерпевшими по делу о перекрытии дорог во время акции 23 января. Об этом сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Захватов, который защищает обвиняемого по этому делу либертарианца Глеба Марьясова.

Он заявил, что, по версии следствия, сумма ущерба для подземки составила более 1,5 млн рублей, а для Мосгортранса — свыше 1,2 млн, всего — около 3 млн рублей.

Представитель метрополитена сказал на допросе, что организации пришлось вызвать на работу сотрудников, у которых был выходной, и сумма ущерба складывается из оплаты их труда. В Мосгортрансе заявили, что перекрытие улиц привело к задержке движения на маршрутах, пассажирам не смогли оказать услуги должным образом и не были выполнены плановые рейсы.

По версии следствия, 23 января на Пушкинской площади несколько человек перекрыли дороги и тротуары. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Максимальное наказание по ней — 1 год лишения свободы. Пока единственным фигурантом дела является член Либертарианской партии России Глеб Марьясов. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 24 марта.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на акциях в поддержку Навального задержали около 11 тыс. человек.