Акция памяти Бориса Немцова, задержание журналистки Baza и другие новости дня

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова. Пришедшие возложили цветы на Большом Москворецком мосту, где был убит политик.

Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции. Правоохранители отказались допустить к ней адвоката и не назвали причин задержания.

Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщили источники «Ярновостей», «Медиазоны» и ТАСС.

Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году из‑за пандемии. Выпускникам 11-го класса, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому и математике.

Компания «Конкорд» опубликовала «адрес, где можно найти» Евгения Пригожина (свой собственный). Она попросила у ФБР обещанные 250 тыс. долларов за помощь поиске предпринимателя.

В России выявили 11 534 случая коронавируса за сутки. Общее число зарегистрированных с начала пандемии пациентов достигло 4 234 720.

Похищенных у Леди Гаги французских бульдогов нашли и передали представителям артистки. Их принесла в полицию женщина, личность которой не раскрывается.

Facebook запустил приложение Bars — TikTok для рэперов. В нем можно зачитывать текст под профессиональные биты и делиться получившимися видео.

Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам «Терминатора». Пока проект находится на ранней стадии разработки, детали сюжета держатся в секрете.

Warner Bros. запустила в производство новую версию фильма о Супермене. Над картиной работает Джей Джей Абрамс, главную роль может исполнить чернокожий актер.

В сети появился трейлер сериала «Тень и кость», основанного на фэнтези-романах Ли Бардуго. Как книги, так и сериал вдохновлены историей и эстетикой Российской империи.

Джастин Бибер анонсировал свой новый альбом «Justice». Дата выхода — 19 марта, полного трек-листа пока нет, но известно, что в него войдут песни, выпущенные в прошлом году.