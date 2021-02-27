перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции Обновлено в 19:49
Бывший тренер сборной США по гимнастике покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии 19:43
DW на русском/YouTube Мосгортранс и метро признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января
Мосгортранс и метро признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января 18:43
Акция памяти Бориса Немцова, задержание журналистки Baza и другие новости дня 18:17 Дайджест
От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Он в 20 раз больше Манхэттена 16:22
СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области 15:56
Опрос: больше трети американцев отказались бы на год от секса ради возможности снова путешествовать 15:06
Facebook запустил приложение Bars — это TikTok для рэперов с сотнями готовых битов и автотюном 15:03
Justin Bieber/Instagram Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice»
Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice» 14:25
В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова 13:50
Французские бульдоги Леди Гаги найдены живыми и невредимыми. Их передали представителям артистки 13:43
Компания Пригожина опубликовала «адрес, где его можно найти», и попросила у ФБР 250 тыс. долларов 12:45
Фильм Джорджа Ромеро «Парк развлечений», считавшийся утерянным, впервые покажут этим летом 12:11
Alexandra_Koch/Pixabay Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из‑за коронавируса
Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из‑за коронавируса 11:23
В России выявили 11 534 случая коронавируса 11:10
Продажи виниловых пластинок выросли в 2020 году почти на 30% 10:41
Ринго Старру посвятят экспозицию на виртуальной выставке музея «Грэмми» 10:02
Билл Гейтс признался, что предпочитает Android, а не iOS. Ему нравятся предустановленные приложения 9:29
Annie Spratt/Unsplash Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет
Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет 9:00
St. Vincent рассказала, что ее новый альбом будет вдохновлен музыкой 1970-х и фильмами Кассаветиса 3:52
Отключить рекламу
Дайджест

Акция памяти Бориса Немцова, задержание журналистки Baza и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:17

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова. Пришедшие возложили цветы на Большом Москворецком мосту, где был убит политик.

Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции. Правоохранители отказались допустить к ней адвоката и не назвали причин задержания.

Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщили источники «Ярновостей», «Медиазоны» и ТАСС.

Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году из‑за пандемии. Выпускникам 11-го класса, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по русскому и математике.

Компания «Конкорд» опубликовала «адрес, где можно найти» Евгения Пригожина (свой собственный). Она попросила у ФБР обещанные 250 тыс. долларов за помощь поиске предпринимателя.

В России выявили 11 534 случая коронавируса за сутки. Общее число зарегистрированных с начала пандемии пациентов достигло 4 234 720.

Похищенных у Леди Гаги французских бульдогов нашли и передали представителям артистки. Их принесла в полицию женщина, личность которой не раскрывается.

Facebook запустил приложение Bars — TikTok для рэперов. В нем можно зачитывать текст под профессиональные биты и делиться получившимися видео.

Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам «Терминатора». Пока проект находится на ранней стадии разработки, детали сюжета держатся в секрете.

Warner Bros. запустила в производство новую версию фильма о Супермене. Над картиной работает Джей Джей Абрамс, главную роль может исполнить чернокожий актер.

В сети появился трейлер сериала «Тень и кость», основанного на фэнтези-романах Ли Бардуго. Как книги, так и сериал вдохновлены историей и эстетикой Российской империи.

Джастин Бибер анонсировал свой новый альбом «Justice». Дата выхода — 19 марта, полного трек-листа пока нет, но известно, что в него войдут песни, выпущенные в прошлом году.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
ФБР
Netflix
Люди
Борис Немцов
Алексей Навальный
Стефани Джерманотта
Джей Абрамс
Евгений Пригожин
Джастин Бибер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить