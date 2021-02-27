Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с информатором из полиции

На Московском вокзале в Петербурге была задержана журналистка Baza Мяйле Мачюлите. Об этом сообщило само издание.

Незадолго перед этим с Мачюлите связался знакомый сотрудник полиции и предложил передать ей «важную информацию». В Петербург журналистка приехала с братом, чтобы провести там выходные. Полицейский, знакомый с Мачюлите, также оказался в Петербурге, как пишет Baza, по «странному стечению обстоятельств». Он и предложил ей увидеться на Московском вокзале.

Журналистка была задержана людьми, которые показали удостоверения сотрудников УСБ МВД. Пресс-секретарь ГУ МВД по Петербургу сказал «Новой газете», что сотрудники ведомства сегодня не участвовали в каких‑либо следственных действиях на Московском вокзале.

По словам источника издания в правоохранительных органах, документы УСБ МВД часто используют сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах.

Через некоторое время Baza удалось дозвониться по номеру журналистки. По громкой связи они поговорили с неким следователем, который представился Геннадием. По словам собеседника, Мачюлите находится на следственных действиях в Главном следственном управлении по Петербургу, но он не уточнил, управлении СК или МВД.

Причины задержания следователь отказался называть, а также не разрешил допустить к журналистке адвоката даже после нескольких настойчивых просьб. На замечание, что его действия нарушают права задержанной и закон России, он отреагировал, по сообщениям Baza, «глумливым удивлением».