От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Он в 20 раз больше Манхэттена

Ранее ученые Британской антарктической службы (BAS) нашли трещину, образовавшуюся на шельфе в ноябре 2020 года. Ее назвали «Северным разломом». Площадь отколовшейся льдины — примерно 1270 километров, что, например, в 20 раз превышает площадь острова Манхэттен в Нью-Йорке. По данным специалистов, это один из крупнейших «активных» айсбергов.

«Наши команды в BAS уже много лет готовилась к тому, что айсберг от шельфа отделится. Сейчас мы будем отслеживать его траекторию — он может сесть на мель или остаться вблизи ледяного щита», — заявила директор организации Джейн Фрэнсис.

Раскол ледника произошел по естественным причинам, и следствия влияния изменения климата ученые не зафиксировали. На шельфе Бранта находится одна из станций BAS, где исследователи наблюдают за атмосферной и космической погодой. По их словам, станция, скорее всего, не пострадает от этого раскола.

В конце прошлого года в Антарктиде самый крупный айсберг в мире A-68а распался на четыре части. Ученые из Национального ледового центра США (USNIC) обнаружили с помощью спутника Sentinel-1A два новых обломка айсберга — A-68e и A-68f. После раскола четыре части айсберга начали отдаляться друг от друга.