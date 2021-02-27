СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области

Политик Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Об этом пишет издание «Ярновости» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По данным СМИ, оппозиционер уже находится в СИЗО-3 в городе Кольчугино, откуда его перевезут в Покров. Источник «Медиазоны» сказал, что политик был во Владимирской области еще в пятницу, сейчас его направили в ИК-2. Собеседник ТАСС знакомый с ситуацией подтвердил это.

В покровской исправительной колонии, куда по данным СМИ направят Навального, отбывал наказание фигурант «московского дела» Константин Котов — активист, которого осудили по «дадинской» статье за неоднократное нарушение правил митинга.

В дежурной части СИЗО в Кольчугино сказали РИА «Новости», что «не владеют информацией», на вопрос о том, находится ли у них Навальный. Представитель колонии № 2 в Покрове заявил, что дежурная часть не дает информации по осужденным, и также не подтвердил информацию, что политика переведут туда.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». В Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что оппозиционер будет помещен в одну из колоний Центрального федерального округа.

2 февраля суд Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.