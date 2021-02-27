Facebook запустило экспериментальное приложение Bars, в котором можно зачитывать рэп под профессионально созданные биты, и делиться такими видео. Пока приложение находится в режиме закрытого тестирования, доступно только на iOS и по приглашениям.

В Bars пользователи могут выбрать один из нескольких профессиональных битов, а затем записать свой текст под них. Сверху можно наложить различные визуальные фильтры и аудиоэффекты, включая автотюн. Записывать можно ролики не длиннее одной минуты.

При регистрации Bars спрашивает у пользователя, насколько он опытен в рэпе. Если выбрать «начинающий», то приложение покажет словарь автоматически зарифмованных слов, а если «продвинутый» — откроется режим фристайла, где нужно вставлять по восемь слов в 16-тактный рэп.

Созданные ролики можно сохранять у себя в альбоме и делиться ими с другими пользователями. Также их можно размещать в соцсетях.

Разработкой Bars занимается подразделение Facebook New Product Experimentation. В 2020 году оно запускало приложение Collab, которое позволяло музыкантам совместно создавать треки.