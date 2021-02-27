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Опрос: больше трети американцев отказались бы на год от секса ради возможности снова путешествовать

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:06

38% американцев могли бы отказаться отказаться от секса на год, если бы им дали возможность снова путешествовать. Об этом сообщает Hypebeast.

Аналитики компании по поиску отелей Trivago провели опрос среди жителей США и Великобритании, согласно которому 20% граждан и той, и другой страны готовы расстаться со своей второй половинкой, чтобы отправиться в поездку немедленно. При этом 26% американцев и 34% британцев заявили, что на фоне режима изоляции они стали понимать под отпуском мечты проведение совместного времени с близкими и друзьями, по которым они соскучились. Причем чаще такое мнение распространено среди пожилых людей.

Больше половины жителей обеих стран «воодушевлены» или «счастливы» от мысли о скором возвращении к путешествиям. 25% американцев и британцев отметили, что с радостью отказались бы от всех своих сбережений, чтобы уехать куда‑нибудь прямо сейчас.

В конце прошлого года аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 35% планирует загадать в новогоднюю ночь окончание пандемии COVID-19. 14% завили, что поежалют себе отправиться в путшествие мечты.

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