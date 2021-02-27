Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice»

Полного трек-листа пока что нет, но известно что в релиз войдут песни, увидевшие свет в прошлом году: «Holy» , записанная с Chance the Rapper, и «Lonely» , созданная вместе с Бенни Бланко. Кроме того, в него попала композиция «Anyone» , которую артист представил 1 января этого года.

Канадский певец Джастин Бибер анонсировал свой новый альбом «Justice». Об этом он сообщил в инстаграме.

«В то время, когда с этой пошатнувшейся планетой происходит так много плохого, мы все жаждем исцеления и справедливости для человечества. Создавая этот альбом, моей целью было делать музыку, которая даст комфорт, писать песни, в которых люди смогут найти отражение себя и находить с ними связь. Я хотел, чтобы люди чувствовали себя менее одинокими», — написал Бибер.

Выход «Justice» намечен на 19 марта на лейблах Raymond Braun Media Group, который певец Ашер открыл под покровительством Def Jam Recordings.

Предыдущий альбом Джастина Бибера «Changes» вышел в феврале прошлого года. С него он выпустил синглы «Yummy», «Intentions» и «Forever».