Джастин Бибер анонсировал новый альбом «Justice»

Канадский певец Джастин Бибер анонсировал свой новый альбом «Justice». Об этом он сообщил в инстаграме.
Полного трек-листа пока что нет, но известно что в релиз войдут песни, увидевшие свет в прошлом году: «Holy», записанная с Chance the Rapper, и «Lonely», созданная вместе с Бенни Бланко. Кроме того, в него попала композиция «Anyone», которую артист представил 1 января этого года.
«В то время, когда с этой пошатнувшейся планетой происходит так много плохого, мы все жаждем исцеления и справедливости для человечества. Создавая этот альбом, моей целью было делать музыку, которая даст комфорт, писать песни, в которых люди смогут найти отражение себя и находить с ними связь. Я хотел, чтобы люди чувствовали себя менее одинокими», — написал Бибер.
Выход «Justice» намечен на 19 марта на лейблах Raymond Braun Media Group, который певец Ашер открыл под покровительством Def Jam Recordings.
Предыдущий альбом Джастина Бибера «Changes» вышел в феврале прошлого года. С него он выпустил синглы «Yummy», «Intentions» и «Forever».