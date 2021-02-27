В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

Около сотни человек, включая волонтеров и журналистов, собрались на Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов.

Борис Немцов был застрелен в 2015 году 27 февраля. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден, на месте его гибели открыли мемориал. За почти шесть лет существования он не раз подвергался нападениям.

В ночь на 20 февраля этого года мемориал был полностью уничтожен. На следующий день полицейские огородили место забором и под угрозой задержания запрещали возлагать цветы и даже останавливаться в этой точке. В отделы полиции попали несколько активистов — позже их отпустили.

Спустя несколько дней волонтеры восстановили мемориал. Полиция не препятствовала этому. Теперь волонтеры намерены вернуться к ежедневному дежурству на месте убийства политика.