Французские бульдоги Леди Гаги найдены живыми и невредимыми. Их передали представителям артистки

Как уточняет AP, бульдогов по кличке Густав и Коджи принесла в полицейский участок женщина, имя которой не раскрывается. Представители артистки подтвердили, что это именно ее собаки. Сама Гага в данный момент находится в Риме на съемках фильма.

Оба французских бульдога американской певицы Леди Гаги были найдены живыми и невредимыми и возвращены представителям хозяйки. Об этом сообщила полиция Лос-Анджелеса.

По словам полиции, женщина, которая принесла бульдогов в участок, кажется, «не причастна и не связана» с нападением на выгульщика собак певицы и похищением животных. Правоохранители отказались раскрывать личность женщины и место, где она нашла бульдогов, чтобы сохранить ее безопасность, и из‑за продолжающегося расследования.

Неизвестные напали на выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера вечером 24 февраля в Голливуде. Они несколько раз выстрелили в Фишера и забрали с собой двух питомцев из трех, находившихся на прогулке. Третья собака убежала с места происшествия и позже была найдена охранником Гаги.

Выгульщика госпитализировали с пулевыми ранениями. По последней информации, состояние Фишера стабильное и его жизни ничто не угрожает. Бульдоги певицы при нападении не пострадали.

Узнав о случившемся, Гага выразила готовность заплатить 500 тыс. долларов за возвращение собак. Получит ли эту сумму женщина, которая отдала бульдогов полиции, пока неизвестно.