Мишустин упростил выпускные экзамены школьникам из‑за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Выпускникам 11-го класса, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Это даст им возможность получить аттестат.

Те, кто планирует получать высшее образование, должны будут сдать ЕГЭ по необходимым предметам. Для получения аттестата им будет достаточно результатов экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Девятиклассники предметы по выбору в этом году сдавать не будут. Для получения аттестата об основном общем образовании им предстоит пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по русскому языку и математике.

Отдельные правила будет работать и для детей с инвалидностью, которые оканчивают 11-й класс. Для получения аттестата им потребуется сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

В этом месяце Минобрнауки поручило российским вузам самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Заведения вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении аттестационных испытаний.