В России выявили 11 534 случая коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 448 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской, Саратовской областях и Пермском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 234 720. За последние сутки вылечились 16 020 человек, за все время — 3 799 406. За сутки умерли 439 пациентов, за весь период — 85 743.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 113,4 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,4 млн). На втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,4 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).