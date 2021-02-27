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Продажи виниловых пластинок выросли в 2020 году почти на 30%

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:41

В 2020 году продажи музыки на виниловых пластинках выросли на 29,2%. Об этом сообщает Pitchfork.

Специалисты Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) выяснили, что тренды среди потребителей музыки не изменились, несмотря на пандемию коронавируса. Стриминг вырос на 13,4%, увеличив обороты до 10,1 млрд долларов за год — в 2019 году такой вид дистрибуции принес 8,9 млрд долларов, составив 89% прибыли всей индустрии музыки. Оборот пластинок в прошлом году составил 619,6 млн долларов, что на 140,1 млн больше по сравнению с показателем годом ранее.

Рост продаж винила компенсировал продолжающееся снижение продаж компакт-дисков, что привело к незначительному снижению доходов на всех физических носителях на 0,5% в период с 2019-го по 2020 год. Загрузка музыки также продолжает снижаться — на 18% до 674,4 млн долларов. В 2019 году скачивания принесли 822,8 млн долларов. В отчете RIAA говорится, что потоковая передача данных способствует росту отрасли пятый год подряд, выручка увеличилась на 9,2% в 2020 году, что в сумме принесло 12,2 млрд долларов.

О том, что виниловые пластинки обогнали по продажам CD, эксперты RIAA сообщили еще в сентябре прошлого года. Это произошло впервые с 1980-х.

Год назад «Афиша Daily» составила большой гид по винилу, где рассказала, где найти пластинки, на чем их слушать и сколько это стоит денег.

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