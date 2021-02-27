Ринго Старру посвятят экспозицию на виртуальной выставке музея «Грэмми»

Музей «Грэмми» посвятит экспозицию участнику The Beatles Ринго Старру на виртуальной выставке. Об этом сообщает NME.

Проект музея будет состоять из новых и архивных интервью, а также он воссоздаст выставку Старра «Peace & Love», которая прошла в 2013 году. Это была первая экспозиция, посвященная музыканту. Она рассказала о всей жизни артиста, его семье, детстве в Ливерпуле, участии в группах до The Beatles.

На выставке «Грэмми» также покажут редкие и ранее выставлявшиеся публично фотографии, документы, личные письма и другие артефакты. Проект начнет работу в начале марта на стриминговом сервисе Collection:live.

В конце прошлого года режиссер Питер Джексон представил пятиминутное видео о своем новом документальном проекте «The Beatles: Get Back». Судя по кадрам, лента передаст атмосферу, которая царила в студии во время работы музыкантов над их последним студийным альбомом — «Let It Be». Картина выйдет в прокат летом 2021 года.