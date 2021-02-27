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Ринго Старру посвятят экспозицию на виртуальной выставке музея «Грэмми»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:02

Музей «Грэмми» посвятит экспозицию участнику The Beatles Ринго Старру на виртуальной выставке. Об этом сообщает NME.

Проект музея будет состоять из новых и архивных интервью, а также он воссоздаст выставку Старра «Peace & Love», которая прошла в 2013 году. Это была первая экспозиция, посвященная музыканту. Она рассказала о всей жизни артиста, его семье, детстве в Ливерпуле, участии в группах до The Beatles.

На выставке «Грэмми» также покажут редкие и ранее выставлявшиеся публично фотографии, документы, личные письма и другие артефакты. Проект начнет работу в начале марта на стриминговом сервисе Collection:live.

В конце прошлого года режиссер Питер Джексон представил пятиминутное видео о своем новом документальном проекте «The Beatles: Get Back». Судя по кадрам, лента передаст атмосферу, которая царила в студии во время работы музыкантов над их последним студийным альбомом — «Let It Be». Картина выйдет в прокат летом 2021 года.

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