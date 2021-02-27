перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Продажи виниловых пластинок выросли в 2020 году почти на 30% 10:41
Ринго Старру посвятят экспозицию на виртуальной выставке музея «Грэмми» 10:02
Билл Гейтс признался, что предпочитает Android, а не iOS. Ему нравятся предустановленные приложения 9:29
Annie Spratt/Unsplash Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет
Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет 9:00
St. Vincent рассказала, что ее новый альбом будет вдохновлен музыкой 1970-х и фильмами Кассаветиса 3:52
Рестлер Triple H вызвал Илона Маска на поединок на Марсе 2:49
На Netflix появится аниме-сериал по мотивам «Терминатора» 2:05
Морган Фримен и Флоренс Пью снимутся в фильме Зака Браффа «Хороший человек» 1:17
Netflix Russia/YouTube Netflix показал трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного культурой России
Netflix показал трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного культурой России 0:20
Warner Bros. работает над перезапуском «Супермена». Главную роль может сыграть темнокожий актер Вчера в 23:35
Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в ромкоме «Билет в рай» Вчера в 23:35
HBO Max не станет удалять с платформы фильмы Вуди Аллена после выхода «Аллен против Фэрроу» Вчера в 22:57
Издание VTimes рассказало о финансовых проблемах Telegram Вчера в 22:45
gum-red-line.ru В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость»
В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость» Вчера в 22:10
Главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит покажет в «Иллюзионе» редкие советские фильмы Вчера в 22:01
Собянин предложил остановить голосование о памятнике на Лубянке и оставить площадь в нынешнем виде Вчера в 21:29
ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина, Face вернулся с новым EP и другие новости дня Вчера в 20:58 Дайджест
Посольство Великобритании проведет культурный онлайн-форум UK — Russia Creative Bridge Вчера в 20:54
Рэпер Хаски выставил на продажу свои портреты и тарелки с мухами Вчера в 19:56
«Бизнес-секреты»/YouTube Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман
Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман Вчера в 18:35
Отключить рекламу

Билл Гейтс признался, что предпочитает Android, а не iOS. Ему нравятся предустановленные приложения

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:29

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что предпочитает смартфоны на Android, а не iOS. Об этом сообщает MacRumors.

Гейтс считает очень удобным, когда некоторые производители Android предустанавливают программное обеспечение Microsoft. По его словам, такие смартфоны более гибкие в отношениях между ПО и ОС.

«На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу все отслеживать, я часто пользуюсь и айфоном, но тот, который я ношу с собой, — на Android», — сказал миллиардер.

Предприниматель рассказал обо всем этом в Clubhouse, который пока доступен только пользователям iOS. Он также отметил, что у него много друзей, которые пользуются айфонами. Во время беседы в «комнате» присутствовал один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который сказал, что версия приложения для Android — это главное, над чем сейчас работает команда сервиса.

Ранее Билл Гейтс выпустил книгу «Как избежать климатической катастрофы», в которой заявил, что жители богатых стран должны употреблять только синтетическое мясо. По его мнению, одной из самых сложных задач по преодолению климатического кризиса является борьба с выбросами от деятельности сельскохозяйственных и животноводческих предприятий.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Microsoft
Люди
Билл Гейтс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить