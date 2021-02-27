Билл Гейтс признался, что предпочитает Android, а не iOS. Ему нравятся предустановленные приложения

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что предпочитает смартфоны на Android, а не iOS. Об этом сообщает MacRumors.

Гейтс считает очень удобным, когда некоторые производители Android предустанавливают программное обеспечение Microsoft. По его словам, такие смартфоны более гибкие в отношениях между ПО и ОС.

«На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу все отслеживать, я часто пользуюсь и айфоном, но тот, который я ношу с собой, — на Android», — сказал миллиардер.

Предприниматель рассказал обо всем этом в Clubhouse, который пока доступен только пользователям iOS. Он также отметил, что у него много друзей, которые пользуются айфонами. Во время беседы в «комнате» присутствовал один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который сказал, что версия приложения для Android — это главное, над чем сейчас работает команда сервиса.

Ранее Билл Гейтс выпустил книгу «Как избежать климатической катастрофы», в которой заявил, что жители богатых стран должны употреблять только синтетическое мясо. По его мнению, одной из самых сложных задач по преодолению климатического кризиса является борьба с выбросами от деятельности сельскохозяйственных и животноводческих предприятий.