Рестлер Triple H вызвал Илона Маска на поединок на Марсе

Профессиональный рестлер Пол Майкл Левек, более известный как Triple H, обвинил бизнесмена Илона Маска в неуважении к своему виду спорта и вызвал его на поединок. Об этом сообщил The Sun.

Как именно основатель Tesla и SpaceX обидел бойцов-рестлеров, неизвестно, однако 16-кратный чемпион WWE высказал явное недовольство Маском и даже высмеял предпринимателя за то, что тот уступил лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Джеффу Безосу.

Выпад спортсмена спровоцировало заявление Маска о готовящемся тестовом запуске ракеты SN10, предназначенной для доставки людей на Марс. Рестлер назвал достижения Маска в эфире Good Time Show «невероятными» и «классными», но отметил, что они не дают ему права проявлять неуважение к рестлингу.