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Рестлер Triple H вызвал Илона Маска на поединок на Марсе

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:49

Профессиональный рестлер Пол Майкл Левек, более известный как Triple H, обвинил бизнесмена Илона Маска в неуважении к своему виду спорта и вызвал его на поединок. Об этом сообщил The Sun.

Как именно основатель Tesla и SpaceX обидел бойцов-рестлеров, неизвестно, однако 16-кратный чемпион WWE высказал явное недовольство Маском и даже высмеял предпринимателя за то, что тот уступил лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Джеффу Безосу.

Выпад спортсмена спровоцировало заявление Маска о готовящемся тестовом запуске ракеты SN10, предназначенной для доставки людей на Марс. Рестлер назвал достижения Маска в эфире Good Time Show «невероятными» и «классными», но отметил, что они не дают ему права проявлять неуважение к рестлингу.

«Кого ты когда‑нибудь бил? Ответ — никого. Поэтому, если ты захочешь проявить неуважение к нашему бизнесу, я буду биться с тобой в любое время, в любом месте, абсолютно любом», — заявил Левек, добавив, что хотел бы сразиться с Маском на Марсе и «устроить самое большое зрелище, которое когда‑либо видела Вселенная».

Илон Маск пока никак не отреагировал на слова Triple H, предположившего, что бизнесмен страдает от комплекса превосходства из‑за того, что он «ракетостроитель-самоучка», сумевший произвести революцию в автомобильной промышленности.

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