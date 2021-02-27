Морган Фримен и Флоренс Пью снимутся в фильме Зака Браффа «Хороший человек»

Лауреат премии «Оскар» Морган Фримен и британская актриса Флоренс Пью, известная по «Солнцестоянию» и «Маленьким женщинам», снимутся в фильме «Хороший человек». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер и актер Зак Брафф («Клиника», «Страна садов», «Уйти красиво»). Он же напишет сценарий. Фильм расскажет об отношениях Эллисон, замешанной в смертельном несчастном случае, с ее будущим тестем.

«Хороший человек» станет вторым совместным проектом для Браффа и Фримена: в 2016 году Фримен сыграл одну из главных ролей в комедии Браффа «Уйти красиво». Когда выйдет новый фильм кинематографистов, пока неизвестно.

Финансированием картины займется CAA Media Finance. Представлять ленту на предстоящем виртуальном берлинском кинорынке будет Rocket Science. Кто станет продюсерами «Хорошего человека», не сообщается.