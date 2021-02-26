Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в ромкоме «Билет в рай»

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в романтической комедии Ола Паркера «Билет в рай». Об этом сообщил Deadline.

Фильм начнут снимать уже в этом году по сценарию Теда Мелфи («Скрытые фигуры», «Уйти красиво»). Картина станет уже третьей совместной работой для Клуни и Робертс — до этого они снимались в «Финансовом монстре» Джоди Фостер и «11 друзьях Оушена» Стивена Содерберга.

В новом проекте голливудские звезды предстанут в образе разведенной пары, которая едет на Бали, чтобы помешать дочери выйти замуж. Идея комедии принадлежит Паркеру и его коллеге Дэниелу Пипски («Учитель», «От заката до рассвета»).

Производством фильма займутся Universal Pictures и британская киностудия Working Title. Когда «Билет в рай» выйдет в прокат, пока не сообщается, но известно, что премьера картины пройдет в кинотеатрах, а не на стриминговых сервисах.