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Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в ромкоме «Билет в рай»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:35

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в романтической комедии Ола Паркера «Билет в рай». Об этом сообщил Deadline.

Фильм начнут снимать уже в этом году по сценарию Теда Мелфи («Скрытые фигуры», «Уйти красиво»). Картина станет уже третьей совместной работой для Клуни и Робертс — до этого они снимались в «Финансовом монстре» Джоди Фостер и «11 друзьях Оушена» Стивена Содерберга.

В новом проекте голливудские звезды предстанут в образе разведенной пары, которая едет на Бали, чтобы помешать дочери выйти замуж. Идея комедии принадлежит Паркеру и его коллеге Дэниелу Пипски («Учитель», «От заката до рассвета»).

Производством фильма займутся Universal Pictures и британская киностудия Working Title. Когда «Билет в рай» выйдет в прокат, пока не сообщается, но известно, что премьера картины пройдет в кинотеатрах, а не на стриминговых сервисах.

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