Warner Bros. работает над перезапуском «Супермена». Главную роль может сыграть темнокожий актер

Студия Warner Bros. запустила в производство новую версию фильма о Супермене. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По данным издания, над картиной работает Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot. Сценарий к фильму пишет Та-Нехаси Коутс — автор нескольких книг и комиксов про Черную Пантеру и Капитана Америку.

Коутс заявил, что участие в проекте о Супермене для него — настоящая честь. Абрамс в свою очередь добавил, что рад поработать с таким выдающимся автором, и заявил, что они хотят рассказать «сильную и трогательную историю».

Кто именно сыграет в новом «Супермене» главную роль, пока неизвестно. Источники The Hollywood Reporter утверждают, что это будет история о темнокожем супергерое.

В 2020 году СМИ сообщали, что Warner Bros. и Bad Robot работают над фильмами и сериалами по мотивам «Темной Лиги справедливости» из вселенной комиксов DC.