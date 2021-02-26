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HBO Max не станет удалять с платформы фильмы Вуди Аллена после выхода «Аллен против Фэрроу»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:57

Стриминговый сервис HBO Max не будет удалять со своей платформы фильмы режиссера Вуди Аллена после выхода скандальной документальной картины «Аллен против Фэрроу». Об этом сообщил IndieWire.

Представители компании заявили, что зрители сами смогут решить, смотреть ленты Аллена или нет после очередной волны обвинений в растлении несовершеннолетней приемной дочери Дилан в 1992 году.

Это решение возмутило многих зрителей, в том числе представителей киноиндустрии. Они отметили, что Аллен продолжает избегать последствий скандала благодаря своей влиятельности и привилегированному положению.

21 февраля на HBO Max вышел четырехчасовой проект «Аллен против Фэрроу», который рассказывает подробности конфликта межу режиссером и его бывшей подругой Мией Фэрроу. «Афиша Daily» рассказывала о мини-сериале подробно.

Аллен и его жена Сун-И Превин (бывшая приемной дочерью Фэрроу) обвинили создателей кино в клевете. Они назвали сериал «топорной работой, пронизанной ложью».

Кинематографист неоднократно заявлял и ранее, что обвинения Дилан в педофилии — неправда. По словам Аллена, дочь лжет по указанию Мии Фэрроу. Правоохранительные органы пытались расследовать произошедшее, однако так ни к чему и не пришли.

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