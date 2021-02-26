Издание VTimes рассказало о финансовых проблемах Telegram

Группа компаний Telegram постоянно терпит убытки, ей не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Об этом пишет издание VTimes, которое ознакомилось с финансовой отчетностью холдинга.

Как выяснили журналисты, за 2,5 года структура не получала доход от операционной деятельности. Ее убыток в 2019 году составил 150,9 млн долларов при отрицательном капитале в 323,5 млн. При этом обязательства группы превышали ее активы на 418 млн доллров.

По данным издания, аудиторы усомнились в способности Telegram продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. За первую половину 2020 года проблема не разрешилась: сохранился дефицит в 172 млн долларов.

До конца апреля группа должна вернуть инвесторам больше 600 млн долларов долга. Чтобы разрешить эту ситуацию, команда Telegram предлагает инвесторам вложить миллиард долларов в облигации мессенджера и обещает разные способы монетизации, которые позволят вернуть деньги за пять лет и помогут компании выжить, пишет VTimes.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Telegram намерен привлечь не менее миллиарда долларов с помощью облигаций для ограниченного круга инвесторов из России, Европы и Азии. Бумаги будут выпущены на пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — 7-8% от суммы долга.