перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Warner Bros. работает над перезапуском «Супермена». Главную роль может сыграть темнокожий актер 23:35
Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в ромкоме «Билет в рай» 23:35
HBO Max не станет удалять с платформы фильмы Вуди Аллена после выхода «Аллен против Фэрроу» 22:57
Издание VTimes рассказало о финансовых проблемах Telegram 22:45
gum-red-line.ru В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость»
В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость» 22:10
Главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит покажет в «Иллюзионе» редкие советские фильмы 22:01
Собянин предложил остановить голосование о памятнике на Лубянке и оставить площадь в нынешнем виде 21:29
ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина, Face вернулся с новым EP и другие новости дня 20:58 Дайджест
Посольство Великобритании проведет культурный онлайн-форум UK — Russia Creative Bridge 20:54
Рэпер Хаски выставил на продажу свои портреты и тарелки с мухами 19:56
«Бизнес-секреты»/YouTube Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман
Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман 18:35
Режиссер «Района № 9» Нилл Бломкамп работает над продолжением фильма 17:54
ФБР объявило в розыск бизнесмена Евгения Пригожина. Награда за помощь в аресте — 250 тыс. долларов 17:33
Черновики Radiohead с текстами к альбому «The Bends» ушли с молотка за 5000 фунтов 17:22
Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту не поехала на ЧМ из‑за запрета мужа 16:58
В Петербурге создали профсоюз музейных котов 16:43
Пресс-материалы Норвежский электродуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года
Норвежский электродуэт Smerz представил дебютный альбом. Музыканты работали над ним три года 16:34
«Nature Always Wins»: послушайте новый альбом Maxïmo Park 16:05
Фредди Гиббс выпустил кавер на песню Гила Скотта-Херона. Он приурочил его к Месяцу черной истории 16:01
Борис Акунин написал для Александринского театра пьесу о двух российских императорах 15:36
Отключить рекламу

Главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит покажет в «Иллюзионе» редкие советские фильмы

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:01

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдут спецпоказы редких советских картин, которые отобрал главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе архива.

Каждый месяц, начиная с 27 февраля, в «Иллюзионе» будут проходить просмотры малоизвестных фильмов, которые, по мнению Марголита, приобрели актуальность в современной России. Первой искусствовед представит ленту «Соучастники» Инны Туманын 1983 года.

Судебная драма расскажет о непростой жизни на воле мужчины по имени Анатолий, который не выходил из тюрьмы практически с юношеских лет. Главную роль в картине исполнил Сергей Колтаков. Показ фильма пройдет 27 февраля в 15.00.

Через месяц, 27 марта, кинолюбители смогут увидеть драму «Предательница» о взаимоотношениях учительницы интерната и ее воспитанников. Она была снята в 1977 году Никитой Хубовым.

Следующие показы пройдут 24 апреля, 29 мая, 26 июня и 31 июля — в последнюю субботу месяца. На них можно будет посмотреть «Ожидание» Бориса Яшина, «Я вас дождусь…» Якова Сегеля, «Драму из старинной жизни» Ильи Авербаха и «Пять дней отдыха» Эдуарда Гаврилова.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить