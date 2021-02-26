Главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит покажет в «Иллюзионе» редкие советские фильмы

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдут спецпоказы редких советских картин, которые отобрал главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе архива.

Каждый месяц, начиная с 27 февраля, в «Иллюзионе» будут проходить просмотры малоизвестных фильмов, которые, по мнению Марголита, приобрели актуальность в современной России. Первой искусствовед представит ленту «Соучастники» Инны Туманын 1983 года.

Судебная драма расскажет о непростой жизни на воле мужчины по имени Анатолий, который не выходил из тюрьмы практически с юношеских лет. Главную роль в картине исполнил Сергей Колтаков. Показ фильма пройдет 27 февраля в 15.00.

Через месяц, 27 марта, кинолюбители смогут увидеть драму «Предательница» о взаимоотношениях учительницы интерната и ее воспитанников. Она была снята в 1977 году Никитой Хубовым.

Следующие показы пройдут 24 апреля, 29 мая, 26 июня и 31 июля — в последнюю субботу месяца. На них можно будет посмотреть «Ожидание» Бориса Яшина, «Я вас дождусь…» Якова Сегеля, «Драму из старинной жизни» Ильи Авербаха и «Пять дней отдыха» Эдуарда Гаврилова.