В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость»

3 марта в галереи ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток, посвященный выставке «Чжан Хуань. Любовь как мудрость». Об этом «Афише.Daily» рассказали представители мероприятия.

В рамках паблик-тока будет организована видео-встреча с самим художником — Чжан Хуанем, на которой он расскажет о значении слова «любовь» в китайской культуре и буддизме, а также об одноименной серии собственных полотен. Вести мероприятие будет куратор выставки Дмитрий Озерков.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте галереи.

Чжан Хуань — один из главных современных художников Китая, соединяющий модернистские техники с буддизмом и китайской культурой. В своих работах он затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.

Осенью 2020 года в Эрмитаже состоялся его первый персональный проект в России, где были представлены в том числе картины из серии «Любовь», которые вместе с другими работами художника будут показаны на его выставке на 59-й Венецианской биеннале в 2022 году. «Афиша Daily» подробно рассказывала об экспозиции «Чжан Хуань. В пепле истории».