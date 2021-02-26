ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина, Face вернулся с новым EP и другие новости дня

ФБР объявило в розыск бизнесмена Евгения Пригожина. За информацию, которая приведет к его аресту, обещают 250 тыс. долларов.

В ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию. Глава ведомства гарантировал, что «никакой угрозы здоровью и жизни» оппозиционера в заключении не существует.

Создатель сети для знакомств Badoo Андрей Андреев запускает в России Stereo — аналог Clubhouse. Сервис еще прошлым летом появился в Лос-Анджелесе, и первыми его пользователями стали местные комики.

Лидеры ЕС согласились, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты о вакцинации. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что такие документы появятся до конца лета.

В России выявили 11 086 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 223 186.

На российских врачей перестанут заводить уголовные дела за утерю сильнодействующих обезболивающих препаратов. Их фигурантами часто становятся медики, пытающиеся помочь пациентам.

Москвичка завещала «Дому с маяком» свою двухкомнатную квартиру. В ней будут жить дети из интерната.

Муж запретил тренеру женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самире Заргари лететь на чемпионат мира в Италию. И он имеет на это право по иранским законам.

В Москве ищут специалистов по подсчету котиков, которые будут опрашивать тех, кто подкармливает бездомных животных. В Петербурге Эрмитаж и проект «Республика кошек» создали профсоюз музейных котов.

Пи Джей Харви выпустила демозаписи песен ее альбома «Stories from the City, Stories from the Sea». Face вернулся с новым мини-альбомом «Жизнь удалась». Норвежский электродуэт Smerz представил дебютную пластинку.

Режиссер «Района № 9» Нилл Бломкамп работает над продолжением фильма. Сценарий для сиквела пишет сам Бломкамп, а помогают ему звезда первой ленты Шарлто Копли и сценаристка Терри Татчелл.

Актриса Анна Музыченко представит свой режиссерский дебют — спектакль «Bathroom». Он пройдет 1 и 2 марта в московском ДК им. Зуева, билеты можно купить здесь.