Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухманы

Олег Тиньков спустя почти три года перезапустил собственное ютьюб-шоу «Бизнес-секреты», в рамках которого он брал интервью у предпринимателей. Первый выпуск с братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, основателями компании Playrix, появился на канале бизнесмена 26 февраля.

«Крутые предприниматели и одни из самых богатых людей страны, в свои 35 они сами заработали без государства и коррупции, при этом богаче Абрамовича и Фридмана — каждый», — представил своих героев Тиньков.

Братья Бухманы рассказали о том, как начинали строить IT-бизнес в 2000-х годах в Вологде и почему не переехали ни в Москву, ни в США. Также они поделились планами на будущее и своими впечатлениями от сотрудничества с Земфирой над клипом, посвященным главному герою их игры Homescapes дворецкому Остину.