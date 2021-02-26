Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухманы

Олег Тиньков спустя почти три года перезапустил собственное ютьюб-шоу «Бизнес-секреты», в рамках которого он брал интервью у предпринимателей. Первый выпуск с братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, основателями компании Playrix, появился на канале бизнесмена 26 февраля.
«Крутые предприниматели и одни из самых богатых людей страны, в свои 35 они сами заработали без государства и коррупции, при этом богаче Абрамовича и Фридмана — каждый», — представил своих героев Тиньков.
Братья Бухманы рассказали о том, как начинали строить IT-бизнес в 2000-х годах в Вологде и почему не переехали ни в Москву, ни в США. Также они поделились планами на будущее и своими впечатлениями от сотрудничества с Земфирой над клипом, посвященным главному герою их игры Homescapes дворецкому Остину.
Интервью с Бухманами проходило в онлайн-режиме. На момент публикации новости его посмотрели почти 19 тыс. человек.
О планах возобновить «Бизнес-секреты» Тиньков рассказал 15 февраля во время выступления в Clubhouse. Тогда же он заявил, что настроен уйти из бизнеса и заняться проблемами здравоохранения.
«Бизнес-секреты» выходили с перерывами с 2009-го по май 2018 года. Героями программы были Евгений Чичваркин, Ричард Брэнсон, Михаил Прохоров, Елена Батурина, Александр Мамут, Сергей Полонский и другие.