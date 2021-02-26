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Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп работает над продолжением фильма

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:54

Режиссер Нил Бломкамп, снявший «Район № 9», работает над продолжением фильма. Об этом он сам написал в своем твиттере.

Сценарий для сиквела, который будет называться «Район № 10», пишет сам Бломкамп, а его соавторами выступают Шарлто Копли — исполнитель главной роли в оригинальной картине — и Тэрри Татчелл, который уже работал с режиссерами над несколькими лентами.

Остальные детали пока не раскрываются.

В конце прошлого года стало известно, что Нил Бломкамп во время пандемии тайно написал и снял новый фильм. Подробности сюжета пока неизвестны, но источники отмечали, что проект будет хоррором о сверхъестественных явлениях. Для режиссера это первая полнометражная работа с 2015 года.

После выхода «Района № 9» и «Робота по имени Чаппи» Нил Бломкамп отошел от киносъемок и сосредоточился на цикле фантастических короткометражек про рептилоидов в Техасе, зомби во Вьетнаме и других. «Афиша Daily» смотрела их все и рассказывала, как они устроены и что значат для южноафриканского режиссера.

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