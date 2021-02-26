Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп работает над продолжением фильма

Режиссер Нил Бломкамп, снявший «Район № 9», работает над продолжением фильма. Об этом он сам написал в своем твиттере.

Сценарий для сиквела, который будет называться «Район № 10», пишет сам Бломкамп, а его соавторами выступают Шарлто Копли — исполнитель главной роли в оригинальной картине — и Тэрри Татчелл, который уже работал с режиссерами над несколькими лентами.

Остальные детали пока не раскрываются.